Che tempo farà lunedì 14 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 14 gennaio, prevede, di primo mattino nuvolosità variabile su tutte le zone, in montagna saranno probabili nevicate, in genere deboli, sui settori più a nord e in quota. In giornata miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti.

Sulla zona montana soffierà vento forte o molto forte, da nord o nord-ovest, specie in quota, con possibili raffiche attorno a 100 km orari; il vento sarà decisamente più moderato invece su pianura e costa.