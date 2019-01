Marta Mascarello convocata nella Nazionale maggiore

TAVAGNACCO - C’è anche Marta Mascarello tra le convocate dal commissario tecnico Milena Bartolini per le amichevoli che l’Italia giocherà contro il Cile e contro il Galles. Una grande soddisfazione per la centrocampista gialloblu e ovviamente anche per la società del presidente Roberto Moroso.

Fatica a esprimere tutta la propria gioia Mascarello: «Non ho ancora realizzato fino in fondo, è stato tutto così inaspettato – dice la calciatrice piemontese –. Sono ovviamente felice ed emozionata all’idea di vestire la maglia della Nazionale A per la prima volta. Sarà un onore».

Mascarello, classe 1998, vanta presenze nelle nazionali Under 17 (con cui ha conquistato un terzo posto agli Europei di categoria), Under 19 e Under 23.

L’Italia giocherà venerdì 18 gennaio alle 18 a Empoli contro il Cile e martedì 22 gennaio alle 18 a Cesena contro il Galles. Mascarello si unirà lunedì alla squadra, raggiungendo il ritiro di Coverciano. Il rientro in Friuli è previsto per domenica 20 gennaio. Il prossimo impegno del Tavagnacco in Campionato sarà sabato 26 gennaio a Bergamo contro il Mozzanica.