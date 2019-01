Fa cadere l'anziana madre e minaccia con un bastone i carabinieri: denunciato

PALUZZA - Prima provoca la caduta dell’anziana madre, poi minaccia i carabinieri intervenuti sul posto con un bastone. E’ successo in Carnia, con i militari dell’Arma della stazione di Paluzza che hanno denunciato un 53enne per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo ha minacciato i carabinieri intervenuti per soccorre la madre del 53enne, infortunatasi in seguito a una caduta provocata proprio dal figlio. Non solo, l’uomo, particolarmente agitato, ha opposto resistenza. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivata anche un’ambulanza.