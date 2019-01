Vasco Rossi torna a Lignano per la data zero del suo tour

LIGNANO SABBIADORO – Il Komandante torna in Friuli, a Lignano Sabbiadoro. Vasco Rossi ha scelto ancora una volta (è la terza) la località balneare friulana per la data zero del suo tour: la data da segnare sul calendario è quella di lunedì 27 maggio. Un’esibizione che sarà preceduta, domenica 26, da un concerto a porte chiuse dedicato agli iscritti del suo fan club.

L'annuncio di Luca Tosolini

Ad annunciarlo è stato Luca Tosolini, managing director di Fvg Muysic Live, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche l’assessore regionale al Turismo Sergio Bini e il vicesindaco di Lignano Alessandro Marosa. «Sembra incredibile – afferma Tosolini – un anno dopo, lo stesso giorno, avremo il piacere di vedere Vasco salire sul palco dello stadio Teghil. Il 27 maggio sarà una data che resterà nel mio cuore e in quello di tutti i fan». Dopo l’annuncio della tappa lignanese del JovaBeachParty, il calendario di We Are Lignano 2019 si arricchisce di un altro grande evento, proprio nell'anno in cui la località balneare festeggia i suoi primi 60 anni.

Attese migliaia di persone

Determinante, come al solito, il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. «I grandi eventi dal vivo – dichiara Bini – sono una vetrina per la nostra regione, un volano per la nostra economia e uno strumento importante di promozione per le nostre località. Ci sono dei numeri che lo certificano, perchè questi concerti sono un moltiplicatore in termini economici e promozionali per il nostro territorio». Bini Dopo la tappa di Lignano, il tour di Vasco Rossi partirà da Milano il primo giugno.