Aperta la nuova sede del Circolo Burraco Udine: boom di iscritti

UDINE - E' realtà la nuova sede del Circolo Burraco Udine, che da sabato ha trovato posto in un'attivo di palazzo Chiurlo, in piazzale Osoppo. Uno spazio molto confortevole, dove i 180 soci del sodalizio si incontrano praticamente ogni giorno per giocare e trascorrere del tempo insieme. Al taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco Pietro Fontanini.

L’apprezzamento dei soci è notevole perché vivono il circolo come un bene da curare e preservare e il direttivo, forte di questa stima e partecipazione, si è impegnato sempre di più per migliorare la qualità dell’offerta e la serietà del gioco. Il Burraco è diventato un fenomeno socioeconomico di una certa rilevanza: in tutt’Italia sono decine di migliaia le persone che vi si dedicano e i circoli presenti in quasi tutte le città rappresentano un eccellente punto di aggregazione per persone di diverse età e situazioni che vi trovano uno svago in grado di stimolare la memoria e la capacità strategica.

Anche a Udine è così. Peraltro, un notevole apprezzamento da parte dei frequentatori del circolo di Udine è dato dalla possibilità di partecipare anche a tornei nazionali, in location speciali, dove incontrare persone di tutte le parti d’Italia, e a soggiorni all’estero. I soci di Udine sono di tutte le età: anche se quella media si aggira sui 65 anni, ci sono dei giovanissimi (due neolaureati di 25 anni e altri trentenni) e due socie di 96 e 100 anni che giocano regolarmente al circolo.