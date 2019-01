Tsu apre il 2019 con due laboratori teatrali per grandi e piccoli

UDINE - L’anno nuovo è cominciato, ma non termina il ‘Presente Imperfetto’ di Teatro Sosta Urbana, che propone alla sua città, Udine, due diversi laboratori teatrali dedicati ad adulti e bambini.

CAPIAMOCI - Si parte con ‘Capiamoci!’: un viaggio che, dalla celebre domanda del principe Amleto ‘essere, o non essere?’ indaga la relazione tra l’Io e il personaggio sul palco. Dedicato a partecipanti di ogni età e formazione, avrà luogo il weekend del 19 e 20 e il successivo, 26 e 27 gennaio. A condurlo Andrea Collavino, attore nonché direttore creativo di TSU e Nicoletta Oscuro, attrice e cantante friulana.

PICCOLOGRANDE - Il secondo laboratorio è invece dedicato alle famiglie: ‘PiccoloGrande’ è giocare a fare teatro e fare teatro attraverso il gioco, scoprendo punti di vista inaspettati. Pensato per genitori con figli di età compresa tra i 5 e 10 anni, sarà condotto dall’attrice e insegnante Natalie Norma Fella, di scuola Nico Pepe, che da anni si dedica a progetti che mettono in relazione l’arte del teatro con il mondo dell’infanzia. Il laboratorio si svolgerà in tre appuntamenti, le domeniche mattina del 27 gennaio, 3 e 10 febbraio, dalle ore 10 alle 12. Entrambi i laboratori avranno luogo nella Sala Sguerzi di via Santo Stefano 5, Udine.

IL COLLETTVO – «Vogliamo dare la possibilità agli amanti del teatro e ai suoi futuri fruitori di potersi mettere in gioco - parla il Collettivo – il teatro è per tutti, non c’è momento della vita in cui non si possa sperimentarlo. Crediamo che laboratori come questo possano essere un’occasione piacevole e divertente per avvicinarsi all’arte del palco e, chissà, mettere in pratica nella vita reale».

INFO - Per informazioni o per iscriversi, contattare 338.3007500 o inviare una mail a teatrodellasete@gmail.com.