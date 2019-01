Scontro tra via Lumignacco e via Selvuzzis: due persone ferite

UDINE – Ennesimo incidente tra via Lumignacco e via Selvuzzis, a Udine. E’ accaduto nella tarda mattinata di lunedì 14 gennaio. Due persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate al Pronto soccorso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.

A scontrarsi sono stati un furgone Fiat Ducato con a bordo un 40enne di Brescia e un’Audi A4 guidata da un 49enne di San Giovanni al Natisone. Come appurato dalla Polizia locale di Udine, intervenuta per i rilievi, il Ducato procedeva su via Lumignacco proveniente dalla periferia sud della città si scontrava con l’Audi A4 all’intersezione con via Selvuzzis. Quest’ultimo veicolo era diretto verso via Gonars.

A restare feriti sono stati il 40enne alla guida del Ducato e una donna 42enne a bordo dello stesso mezzo, anche lei residente nel bresciano.