TAVAGNACCO - I carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno recuperato un fucile da caccia abbandonato su un muretto, dopo la segnalazione arrivata in caserma da parte di un passante.

Al termine degli accertamenti da parte dei militari è amerso come l'arma non fosse stata abbandonata ma dimenticata dal proprietario, un 53enne del posto, al termine di una battuta di caccia. L'uomo è stato denunciato per omessa custodia di armi. Il fucile è stato sequestrato.