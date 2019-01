UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 16 gennaio, prevede al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; in giornata probabile aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa, con possibili foschie in serata.

Nella notte tra mercoledì e giovedì sulle zone orientali sarà possibile qualche debole precipitazione.