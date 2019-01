Non risponde al telefono: lo trovano morto nel suo appartamento

LESTIZZA - Una morte improvvisa ha scosso la comunità di Lestizza. E’ stato trovato senza vita nella sua casa di via Mortegliano, a Lestizza, Eros Dose, 57enne ex maresciallo dell’Esercito che abitava da solo.

Gli amici, non sentendolo da alcuni giorni, si sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme. La porta di casa è stata aperta dai Vigili del Fuoco e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mortegliano.

Purtroppo per Dose, che era originario di Gonars, non c’era già più nulla da fare e i sanitari del 118 accorsi in via Mortegliano non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Ora bisognerà ricostruire gli ultimi istanti di vita del 57enne e stabilirne le cause della scomparsa. Sgomenti parenti e amici.