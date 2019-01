Minaccia due coniugi con un fucile: denunciato

FAEDIS - Si sono presentati alla sua porta chiedendogli di farla finita con le continue molestie telefoniche di cui erano oggetto da un po'. Il padrone di casa, però, un 71enne del posto, non l’ha presa bene e ha minacciato la coppia di coniugi imbracciando un fucile.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione di Faedis che in seguito a una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto l’arma, un fucile ad aria compressa non denunciato e privo di matricola, denunciando il 71enne per minaccia aggravata, detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione di arma clandestina.

Il fucile è stato posto sotto sequestro.