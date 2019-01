In auto con 180 grammi di cocaina: arrestato 23enne albanese

UDINE – Un 23enne cittadino albanese è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Udine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto sono stati trovati 180 grammi di cocaina contenuti in due involucri in cellophane.

La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato accompagnato nel carcere di via Spalato. L’uomo è stato fermato durante un normale controllo del territorio mentre procedeva a bordo di una Ford Focus.

Già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, il 23enne risulta essere disoccupato e senza fissa dimora.