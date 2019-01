UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 17 gennaio, prevede, su tutta la regione cielo in prevalenza coperto. In mattinata sarà possibile qualche debole precipitazione sulle zone orientali.

Dal pomeriggio e in serata piogge diffuse su pianura e costa e neve in montagna oltre i 700 metri circa. Le precipitazioni saranno in genere deboli o moderate ad ovest, più abbondanti ad est. Sulla costa e in quota soffierà vento da sudovest sostenuto