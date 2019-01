Controlli al terminal studenti: trovati hashish e marijuana sui bus

UDINE - Controlli straordinari di Polizia e Guardia di Finanza al terminal studenti di via della Faula. Una quindicina di uomini in divisa, nella prima mattinata di giovedì 17 gennaio, con l'ausilio di un'unità cinofila, hanno setacciato a campione alcune delle corriere in arrivo al terminal alla ricerca di sostanze stupefacenti.

In azione tra le 7 a le 8

Poco dopo le 7 gli agenti hanno iniziato a fermare i bus della Saf, controllando uno a uno gli studenti e, una volta fatti scendere, cercando tra sedili e nei cestini la droga. Un po' di marijuana contenuta in un sacchetto di fazzoletti è stata trovata sulla corriera proveniente da Martignacco, mentre una pallina di hashish è stata rinvenuta nel contenitore della sorpresa dell'ovetto Kinder, sul bus arrivato da Latisana.

I controlli proseguiranno

Controlli che la Questura di Udine proseguirà anche nei prossimi giorni, soprattutto perchè, come messo in evidenza dal questore Claudio Cracovia, a preoccupare, in questo momento, è la proliferazione di sostanze stupefacenti specie tra i più giovani. Una tendenza che le forze dell'ordine vogliono a tutti i costi contenere e ridurre.