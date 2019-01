Aggressivo e violento nel bar: nei guai un 24enne marocchino

CODROIPO – Non è nuovo ad atti di questo tipo, e non a caso nei suoi confronti era già stato emesso un divieto di ritorno a Codroipo per tre anni. Un misura evidentemente non sufficiente per convincere un 24enne marocchino a farsi vedere in un locale pubblico della cittadina friulana.

Visibilmente alterato dall’alcol, dopo aver chiesto ancora da bere al gestore del bar, di fronte a un rifiuto ha perso il controllo, insultando non solo chi gli stava davanti, ma anche minacciando di fare a pezzi il locale.

Sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Udine che dopo aver calmato il 24enne hanno fatto scattare la denuncia per minaccia e violazione del divieto di ritorno nel comune.