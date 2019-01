Danza e beneficenza a Latisana!

LATISANA – Per il quinto anno consecutivo ‘Asd Zorà Studio Danza’ (con sedi a Latisana, Lignano e Morsano al Tagliamento) organizza il ‘Festival Internazionale della Danza – Città di Latisana’, evento benefico con la direzione artistica di Vesela Ivanova e Ylenia Zambelli.

OSPITI D’ECCEZIONE - La serata di danza, che anche quest’anno punta a raccogliere dei fondi da donare alla Fondazione Robert Hollman, si svolgerà sempre al teatro Odeon di Latisana, sabato 26 gennaio dalle 20.30. Sul palco, assieme a oltre 130 allievi, ci saranno anche due ospiti d’eccezione: Petar Dorcevski e Rita Pollacchi, primi solisti del balletto dell’opera di Ljubiana. «Nelle passate edizioni, nel nostro piccolo, abbiamo raccolto oltre cinque mila euro. Per i primi due anni i fondi sono stati destinati al Burlo di Trieste e in particolare ai suoi progetti di ricerca; più di recente, invece, abbiamo dato il denaro raccolto alla Fondazione Hollman» ha spiegato Vesela Ivanova che parlando dell’evento ha voluto precisare come «i ragazzi si sono preparati molto per questa serata e continuano ancora a perfezionarsi. A esibirsi sul palcoscenico ci saranno le giovani promesse della nostra scuola (dove per la danza classica si studia secondo il metodo russo Vaganova) assieme agli allievi di altre nove scuole della regione e non solo» (Axis di Udine, Isadora di San Vito al Tagliamento, Arte Danza di Portogruaro, Passione Arte Danza di Pordenone, Ventaglio di Trieste, Scuola Etoile di Oderzo, Ceron di Udine, Fly Dancing di Rivignano-Teor e Liceo Coreutico ‘Uccellis’ di Udine).

IL WORKSHOP – Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2019 i ballerini, grandi e piccoli, potranno partecipare a uno stage con Petar Dorcevski, in programma sempre sabato 26 gennaio (dalle 14.30 per gli allievi dai 12 anni in su, dalle 16.15 per i ballerini dai 9 agli 11 anni) alla sede di Formazione Sporting Club di Latisana (in via Istia 13). L’iscrizione è aperta a tutti gli allievi delle scuole di danza partecipanti al Festival entro il 22 gennaio 2019, i posti sono limitati, per questa ragione è necessario iscriversi chiamando il numero 339.3592605 (solo al mattino).

L’EVENTO - Come il pubblico di affezionati già sa, sarà una serata - organizzata grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura del Comune di Latisana e grazie al contributo di Micaela Sette studio commercialista, Farmacia Al Duomo, Turchet Fioreria, - fatta di divertimento e, come già anticipato, di beneficenza, in cui, dalla grazia della danza classica, si passerà per il dinamismo e l’esuberanza di quella moderna e contemporanea, ma senza dimenticare i ritmi black e i movimenti decisi dell’hip hop. Sul palco del Teatro Odeon si alterneranno ballerini, piccoli e grandi, che allieteranno il pubblico con le loro coreografie.

I RICAVATI ANDRANNO IN BENEFICENZA - Come già per le quattro precedenti edizioni, anche quest’anno parte dei proventi della serata sarà devoluta in beneficenza. Per la quinta edizione del Festival i fondi saranno donati – come già avvenuto nei due anni precedenti - alla Fondazione Robert Hollman, un ente privato senza scopo di lucro, non convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che si occupa di consulenza e sostegno allo sviluppo di bambini con deficit visivo e alle loro famiglie. Una realtà che aiuta i piccoli dagli 0 ai 14 anni con cecità o ipovisione, offrendo loro e alle famiglie approfondimenti diagnostico-funzionali specifici, percorsi di attenzione precoce al neonato, interventi psico-educativi, ri-abilitativi e ludico-espressivi, sostegno alla genitorialità.

INFORMAZIONI - 339.3592605 (mattino) | zoraves@hotmail.it | Il contributo per lo spettacolo è di 12 euro. I biglietti saranno disponibili alla biglietteria del Teatro a partire dalle 19.30 del 26 gennaio.