UDINE - L'Osmer Fvg, per venerdì 18 gennaio, prevede, di notte e al mattino piogge su pianura e costa, neve in montagna. Quota neve in abbassamento fino a 300-400 metri circa con possibile coinvolgimento anche del Carso.

Le precipitazioni saranno in genere deboli e residue ad ovest, moderate o localmente abbondanti ad est. Dalla mattinata rapido miglioramento a partire dalla Carnia. Sulla costa soffierà Bora sostenuta. Le temperature minime si raggiungeranno col sereno in serata.