Il Friuli entra a Masterchef Italia grazie a Gloria

PAULARO – C’è un tocco di Friuli nella nuova edizione di Masterchef Italia, nota trasmissione tv iniziata giovedì sera su Sky Uno. Tra gli aspiranti cuochi che sono riusciti a conquistarsi l’ambito grembiule c’è anche una 40enne carnica, Gloria Clama, proveniente da Paularo, che è riuscita a conquistare Bruno Barbieri, Antonio Canavacciulo, Giorgio Locatelli (new entry del programma) e Joe Bastianich con i suoi gnocchi ripieni di formadi frant al sentore di lavanda, pere e miele e fiori eduli, piatto chiamato ‘Carnia nel cuore’.

Operaia con la voglia di cambiare vita

Gloria da 17 anni lavora in fabbrica, a Tolmezzo, e fa la conduttrice di muletti. Ora ha voglia di rimettersi in gioco e di seguire le proprie passioni. Ecco perché sta tentando di giocarsi la carca di Masterchef. E di certo, come ha avuto modo di chiarire ai giudici, da carnica, la mole di lavoro che l’aspetta in cucina non la spaventa. Il suo piatto ha convinto gli chef con Bastianich che le ha rivolto il complimento più bello: «Sei esattamente quello che cerchiamo». Tutti hanno definito il suo un piatto perfetto, e non a caso i giudici hanno divorato tutti i suoi gnocchi.

La Carnia tifa per lei

Paularo e tutta la Carnia già tifano per lei. Anche il sindaco del capoluogo della val d’Incarojo, Daniele Di Gleria, ha voluto esprimere il suo sostegno su Facebook: «Paularo a Masterchef....grazie Gloria. Orgogliosi di te».