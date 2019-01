Trasporto non idoneo di cani: scatta la sanzione

PALMANOVA – E' stato fermato durante un controllo al casello autostradale di Palmanova un autocarro con targa italiana condotto da un 56enne di Reggio Calabria. Il veicolo adibito al trasporto di animali vivi, regolarmente autorizzato, proveniva da Trieste ed era diretto nel sud Italia. Gli agenti della sottosezione Polizia stradale di Palmanova hanno voluto effettuare dei controlli più accurati, scoprendo delle irregolarità.

Nel vano attrezzato con delle gabbie disposte su due file e più piani, erano trasportati 12 cani adulti di piccola e media taglia, alcuni dei quali provenienti dall’estero, com’è stato possibile accertare dalla documentazione sanitaria esibita.

Gli animali non erano trasportati in modo idoneo

Le verifiche effettuate unitamente alla squadra di Polizia giudiziaria della sezione Polizia stradale di Udine, hanno portato alla luce alcune irregolarità che gli agenti hanno ritenuto indispensabile approfondire in caserma, anche con l’intervento del servizio veterinario della Aas2 Bassa Friulana Isontina. Le precarie e irregolari modalità di trasporto degli animali, hanno fatto scattare a carico del conducente del mezzo le sanzioni previste per legge.

Cani sequestrati (per ora)

Tutti gli animali sono stati sottoposti a sequestro sanitario preventivo per la durata di 10 giorni, al fine di prevenire eventuali focolai epidemiologici, scrupolo necessario anche perché alcuni di essi, provenendo da un Paese fuori dall’Unione Europea, non hanno al seguito un’adeguata documentazione sanitaria che ne certifichi l’idoneità per l’importazione. Solamente a conclusione del periodo di osservazione, gli sfortunati animali potranno essere restituiti ai legittimi proprietari.