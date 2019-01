Torna l'Fvg Pride: la location resta ancora top secret

UDINE – Per ora è partita una sottoscrizione sul web, con l’annuncio «Stiamo per tornare» sulla pagina Facebook. Ancora non si conosce la data del secondo Fvg Pride, ma certamente sarà tra la primavera e l’estate 2019. Dopo il successo dell’edizione 2017, quando per le strade di Udine sfilarono 5 mila persone, l’orgoglio gay, lesbo e lgb è pronto a tornare in strada per chiedere diritti e parità di trattamento.

La prossima settimana ci sarà una conferenza stampa per presentare l’iniziativa. Da voci di corridoio pare che il prossimo Fvg Pride potrebbe tenersi a Palmanova e non a Udine, ma non è esclusa nemmeno una location diversa nelle province di Trieste o Gorizia. Quello che è certo è che a due anni di distanza dall’ultima volta, l’evento sarà nuovamente organizzato in Friuli Venezia Giulia.

Parteciperà il presidente della Regione? L'ultima volta, Debora Serracchiani, insieme al sindaco Furio Honsell, sfilarono nelle prime file del corteo!