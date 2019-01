UDINE - Lascia l’auto nel parcheggio di via del Vascello e la ritrova, il mattino seguente, senza pneumatici. Ad accorgersi dell’accaduto, avvenuto di notte, sono stati gli operatori di Ssm, la società che gestisce i park in struttura della città, che hanno subito avvisato la proprietaria del mezzo. Grande lo sdegno di quest’ultima, che ha sfogato tutta la sua rabbia su Facebook.

Lo sfogo su Facebook

«Stanotte hanno rubato tutte e 4 le ruote della nostra auto, danneggiandola, gente preparata addirittura con i mattoni per appoggiare il corpo del misfatto. In un parcheggio a pagamento, dove l’abbonamento mensile costa fior di quattrini. E ovviamente nessuno ha visto nulla, nessuno può fare nulla, e la gente lavora, guadagna due lire, per non potersi nemmeno permettere di rimediare ai danni di terzi che, ovviamente, rimangono impuniti. Aiutatemi a trovare i colpevoli e mi raccomando, state attenti!». Questo il messaggio postato dalla donna, residente in città, su Facebook.

«Tenere sempre gli occhi aperti»

E ancora: «Evitiamo solo polemiche sterili relative a nazionalità ed etnie, i reati prescindono da queste connotazioni. Potrebbe essere stato anche colui che ‘è un bravo vicino, saluta sempre’. Questo post è atto a sensibilizzare la cittadinanza a tenere sempre gli occhi aperti». Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.