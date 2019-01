Minaccia la vicina di casa con un bastone: denunciato 21enne rom

UDINE – E’ stato arrestato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. A finire nei guai è stato un ragazzo di 21 anni di etnia rom, che impugnando un bastone se l’è presa con la vicina, una donna che ha più di settant’anni.

La lite, come riportano i carabinieri del Norm di Udine, era iniziata a causa dei pessimi rapporti di vicinato. La donna, spaventata dai modi del giovane, ha chiamato il 112 facendo intervenire gli uomini in divisa. Nella zona di via Forni di Sotto è quindi arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha riportato la calma, denunciando il giovane dopo aver ritrovato il bastone.