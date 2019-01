UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata i lunedì 21 gennaio, prevede, in pianura e sui monti cielo in prevalenza sereno, su bassa e costa poco nuvoloso per velature anche spesse, specie nel pomeriggio.

Di primo mattino nel fondovalle Tarvisiano possibili nubi basse in rapido diradamento. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.