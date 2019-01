Esce di strada e abbatte la ringhiera della roggia: ferita 38enne

UDINE - Incidente stradale, verso le 22 di domenica 20 gennaio, in via Baldasseria Bassa, a Udine. All’altezza del civico 102 una Ford Fiesta con alla guida una donna di 38 anni, è uscita di strada andando a finire contro un armadio Telecom e la ringhiera di protezione della roggia. Per sua fortuna il mezzo è rimasto sulla carreggiata.

La donna è rimasta ferita

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale, le cause del sinistro sono ancora da chiarire. La donna è rimasta ferita (ha riportato alcune contusioni) ed è stata trasportata all’ospedale di Udine da un equipaggio del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia del Pronto intervento.