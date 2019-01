Nuovo sistema di climatizzazione in piscina: investiti 95 mila euro

CIVIDALE DEL FRIULI – Ha riaperto al pubblico la piscina comunale di Cividale del Friuli, struttura gestita da Sport Management, azienda veronese leader in Italia nel portare avanti il funzionamento di impianti sportivi. La struttura di via Istituto Tecnico Agrario è stata oggetto di interventi straordinari di sistemazione (da qui la necessità di chiudere al pubblico) che hanno permesso la fornitura e la posa in opera del nuovo sistema di climatizzazione. Sono state così installate due nuove unità di trattamento aria con motori ad alta efficienza.

I lavori eseguiti

La nuova tecnologia installata è caratterizzata da due nuove macchine con una portata rispettivamente di 25000 m3/h e 10000 m3/h. Entrambe le macchine sono dotate di pompe ad inverter, metodologia plug fan (con ventilatore diretto) con motore Ec che procura un rendimento 10 volte superiore al tradizionale, pannelli in poliuretano e sistema di controllo d’umidità e temperatura. Evidenti i benefici: una migliore salubrità dell’ambiente sia in vasca sia negli spogliatoi. Questo grazie all’ottimazione e al miglioramento delle condizioni termo igrometriche, all’eliminazione dell’alto rischio di fermo impianto e ad una riduzione dei consumi energetici favorita proprio dall’installazione delle nuove apparecchiature dotate anche di recupero termico ad alta efficienza.

Investiti 95 mila euro

Importante anche l’investimento economico messo in campo da Sport Management che, per realizzare le lavorazioni elencate, ha investito una cifra superiore a 95.000 mila euro. Questo per poter garantire a tutti gli utenti della piscina di Cividale del Friuli un miglior confort all’interno dell’impianto. La società veronese è presente nella provincia di Udine, oltre che con l’impianto della città ducale, anche con l’impianto di Tolmezzo. L’assessore allo Sport del Comune di Cividale, Giuseppe Ruolo, plaude l’intervento: «Stanno procedendo lavori ed investimenti importanti da parte della Sport Management e grande è la soddisfazione per le migliorie a beneficio dell’impianto natatorio comunale. Siamo consapevoli che la struttura necessita di continui interventi di manutenzione, peraltro programmati con la società che la gestisce. Sicuramente anche nei prossimi anni si continuerà su questa strada affrontando, con una condivisa programmazione, le varie problematiche e studiando di volta in volta le soluzioni migliori da adottare».