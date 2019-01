Ubriaco al volante abbatte la segnaletica in piazzale D'Annuncio: denunciato

UDINE – L’ha combinata grossa un 23enne udinese, che nel fine settimana ha perso il controllo dell’auto abbattendo la segnaletica verticale in piazzale D’Annunzio. Il giovane era ubriaco alla guida e per questo i carabinieri del Norm di Udine hanno provveduto a sequestrare l’auto e a ritirare sia la patente sia la carta di circolazione.

Il 23enne è uscito in maniera autonoma di strada, andando ad abbattere diversi cartelli stradali. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma le conseguenze del comportamento alla guida del ragazzo avrebbero potuto essere ben più gravi.