PORDENONE - Il Natale è passato, ma la voglia di pattinare sul ghiaccio non scema. Visto l'alto gradimento, in particolare dei giovani e delle famiglie, l'apertura della pista di pattinaggio sul ghiacco in piazza XX Settembre, realizzata grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0, è prorogata fino al 27 gennaio.

Questi gli orari: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 21; al venerdì dalle 14.30 alle 22; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 22.