Approvata la mozione: il parco di via Bertaldia sarà intitolato ai 'Martiri delle Foibe'

UDINE - «Dopo una lunga discussione, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione da me presentata con cui impegnavo il Comune di Udine a promuovere adeguate manifestazioni e iniziative volte a ricordare la tragedia delle Foibe e l’esodo istriano, giuliano e dalmata».Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Udine, Luca Onorio Vidoni.

«Ringrazio per la piena condivisione il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot per essersi impegnati, a nome del Comune, a organizzare numerosi eventi in vista del prossimo Giorno del Ricordo (a breve uscirà il calendario completo di tali iniziative)». Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Udine, Luca Onorio Vidoni.

«Con la stessa mozione - aggiunge - ho chiesto inoltre di modificare l’intitolazione del Parco di via Bertaldia da 'Vittime delle Foibe' in 'Martiri delle Foibe', perché i caduti di quella tragedia non sono semplici vittime, ma veri e propri martiri, cittadini italiani che furono uccisi dai partigiani titini sulla base di motivazioni etniche e ideologiche».