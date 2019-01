Scie circolari nei cieli del Friuli: tam tam sui social

UDINE - Da Tarcento a Tolmezzo passando per Martignacco e Udine. Sono stati tanti i cittadini che nella giornata di martedì 22 gennaio hanno postato sui social le foto delle scie bianche appaese sui cieli del Friuli dopo il passaggio (ripetuto) di aerei.

Tra complotti e scienza

Come spesso accade in questi casi, c'è chi grida al complotto, chi parla di 'scie chimiche', chi semplicemente immagina ci siano esercitazioni militari in atto, vista la vicinanza con la base Usaf di Aviano. Qualcuno ipotizza pure che il fenomeno sia legato al cambiamento del meteo in atto. C'è anche chi prova a dare una spiegazione scientifica al fenomeno, spiegando come queste 'scie di condensazione' si formino a causa dell'umidità dell'aria a contatto il vapore acqueo presente nei gas di scarico dalle turbine dei velivoli a reazione.

Aereo Radar sui cieli del Friuli