Nevica sul Friuli, ma per ora la perturbazione è debole

UDINE - Come annunciato è arrivata la neve anche nella pianura friulana. Poca cosa per ora, soprattutto in città, dove l'intensità della precipitazione è stata scarsa. Nell'hinterland e nel Friuli Collinare, invece, al risveglio campi e strade sono apparse coperte da una sottile coltre bianca. La neve dovrebbe continuare a cadere almeno fino a mezzogiorno, per lasciare poi spazio a schiarite. A preoccupare è la formazione di ghiaccio al suolo, soprattutto in concomitanza con l'abbassamento delle temperature.

Per questo è massima l'allerta da parte di Protezione Civile, amministrazioni comunali, Anas e gestori delle tratte autostradali. Già dalla serata di martedì sono iniziate le operazioni di salatura delle principali arterie e la situazione è monitorata per evitare criticità alla circolazione. A questo proposito Udine è stata suddivisa in 13 zone, con 328 chilometri di strade 'prioritarie' e 150 luoghi sensibili.

La neve sta cadendo anche in montagna e sulla costa, ma anche in queste zone la portata dei fenomeni è limitata. Non si registrano disagi alla circolazione.