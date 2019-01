Trovati con una macchina professionale macina caffè rubata; 4 giovani denunciati

UDINE - Avvistati dagli agenti della sezione Volanti di Udine hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati fermati. E' successo lunedì notte a udine, verso le 3, quando i poliziotti si sono imbattuti in 4 giovani dal fare sospetto.

Una volta bloccati, gli agenti hanno trovato una macchina professionale macina caffè e uno zaino pieno di bottiglie di alcolici sigillate, nascosti tra le auto in sosta. I quattro hanno tentato di negare l'evidenza, nonostante uno tenesse in tasca il coperchio della stessa macchina, un altro avesse in mano una bottiglia di birra artigianale della stessa marca di altre contenute nello zaino.

Gli accertamenti esperiti in ufficio permettevano poco dopo di appurare che la macchina, in perfette condizioni, con ancora del caffè appena macinato all’interno del serbatoio, e gli alcolici, erano stati rubati nella serata precedente all’interno di un bar di un impianto sportivo dove gioca la locale squadra di rugby. I soggetti sono stati deferiti a piede libero all’autorità giudiziaria per ricettazione.