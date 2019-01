UDINE - L'Osmer Fvg, per la gironata di giovedì 24 gennaio, prevede cielo variabile su gran parte della regione, salvo più ampie schiarite, con temperature massime in aumento e Bora in genere moderata, sostenuta sulla costa.

Nel Tarvisiano prevalenza di cielo coperto con possibile nevischio e di giorno farà ben più freddo del resto della regione.