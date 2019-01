Doppio investimento in città: in due finiscono in ospedale

UDINE – Due pedoni feriti e portati in ospedale. E’ il bilancio dei due sinistri avvenuti nella giornata di mercoledì 23 gennaio a Udine.

Il primo incidente si è verificato alle 18.30 in via Ceconi, all’intersezione con via Manzoni. Una 58enne di Udine è stata investita da una Opel Zafira condotta da una 45enne, anche lei di Udine. La 58enne è finita sull’asfalta ed è stata soccorsa dal personale del 118. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale.

Il secondo sinistro è avvenuto poco prima delle 20 in via Martignacco. In questo caso una Mini condotta da un 59enne di Udine ha investito un 23enne cittadino albanese che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto, anche in questo caso, Polizia locale e un’ambulanza del 118, con il pedone che è stato soccorso e portato per accertamenti in ospedale.