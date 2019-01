Taylor Mega sbarca sull’Isola e si racconta: «Dipendente da sesso e soldi»

UDINE - Non è ancora sbarcata sull’isola più seguita (e chiacchierata) d’Italia, ma Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco, da brava comunicatrice, è già riuscita ad attirare su di sé le attenzioni dei mass media. Giovedì sera sarà una delle concorrenti del reality in onda su Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’, ma prima di partire per l’Honduras ha concesso un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’, nella quale la 24enne friulana originaria di Carlino non si è certo risparmiata in quanto a confessioni, parlando di sesso, di ritocchini e di soldi.

Qualche ritocchino c’è

«Mi accusano di essere tutta rifatta – racconta Megan –. Solo labbra e tette. Come tutte, lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale: zigomi, sedere. Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro». E sulle persone che sui social la prendono di mira, dice: «Li ringrazio, più mi insultano più divento famosa".

Il rapporto con il sesso

La modella ha parlato anche del suo rapporto con il sesso, oggi che, dopo i flirt (veri o presunti) con Flavio Briatore e con SferaEbbasta, è fidanzata ufficialmente con il trap Tony Effe. «Non vivo senza. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini. Mi dicono che mi sto facendo tutta la scena trap italiana, ma non è vero. Due su venti mica sono tutti. Da maggio sono stata solo con tre persone: ora con Tony spero di superare la prova dell’Isola».

L’importanza dei soldi nella vita di Taylor

Un milione di follower su Instagram, fisico prorompente, nell’intervista a Diva e Donna la 24enne friulana non ha nascosto il suo attaccamento per i soldi: «Non si guadagna mai abbastanza. Per i miei standard direi almeno un milione al mese. Come li spenderei? Jet privati per girare il mondo (mi manca l’Australia e un po’ di Asia), poi ville stratosferiche, shopping: forse non mi basterebbero neanche». Taylor ha raccontato anche una delle ultime pazzie fatte: «Una volta ho perso la coincidenza di un volo economico. Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa 30mila euro».