Masterchef Italia, la carnica Gloria supera indenne anche la seconda puntata

UDINE - Gloria Clama ce l’ha fatta. Nella seconda puntata di Masterchef Italia, la carnica è riuscita a mantenere il grembiule potendo così dare avvio ufficialmente alla sua avventura nella cucina più famosa d’Italia. Gloria è rimasta nel gruppo dei 20 aspiranti chef, rendendo orgoglioso non solo il Friuli ma tutta la Carnia. Lei che, nella vita, fino a oggi, ha lavorato come mulettista in una gabbrica di Tolmezzo.

I suoi involtini di pollo hanno conquistato i giudici

Gloria ha convinto gli chef Canavacciuolo, Locatelli e Barbieri, oltre al quarto giudice Bastianich, riuscendo a disossare un pollo preparando un involtino con gambero, spuma di fieno, panna e miele. Un piatto ben riuscito ed apprezzato, che porta ufficialmente il Friuli (e Paularo in particolare) nell’ottava edizione di Mastechef Italia.

Arriverà fino alla fine?

La sensazione è che la 40enne Gloria possa giocarsi le sue carte fino alla fine. Ora non resta che attendere il prossimo giovedì per capire a quali prove culinarie sarà sottoposta. Forza Gloria, il Friuli tifa per te!