Isola dei Famosi, la friulana Taylor Mega finisce già in nomination

UDINE - E’ iniziato con una nomination il percorso sull’Isola dei Famosi di Taylor Mega, l’influencer friulana diventata celebre per i suoi flirt con personaggi dello spettacolo e della finanza, oltre che per i suoi scatti bollenti sui social. Nel corso della prima puntata del reality trash trasmesso da Canale 5, Taylor (al secolo Elisia Todesco) è finita già sulla graticola, accusata dalla conduttrice, Alessia Marcuzzi, di aver già programmato la sua uscita di scena. Avrà una settimana di tempo per convincere il pubblico a farla restare in Honduras: in nomination con lei sono andati Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

A creare scandalo una storia su Instagram

A creare ‘scandalo’ una storia su Instagram pubblicata da Taylor, nella quale la 24enne ha annunciato in maniera irriverente a tutti i suoi follower «tre settimane e torno». Frasi che non sono passate inosservate e che non sono piaciute agli autori del programma, tanto che Marcuzzi ha voluto chiarire la cosa in diretta. «Per me è una vincita personale fare tre settimane», si è giustificata Taylor, assicurando che è stata una frase buttata lì per caso, dando in realtà l’impressione di aver già progettato il suo ritorno agli agi della vita di tutti i giorni.

Mezz'ora di celebrità

Difficile dire se dietro quel video ci sia una strategia commerciale: di certo è servito per ritagliarsi mezz’ora di celebrità durante la prima puntata del reality. Ora vedremo se alla 24enne la voglia di restare sull’Isola verrà giorno dopo giorno o se la sua avventura terminerà già la prossima settimana a causa del televoto. Di certo questa sua boutade non è stata gradita da alcuni compagni di viaggio, e da Marina La Rosa in particolare, che l’ha mandata dritta in nomination.