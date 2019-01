Processare Matteo Salvini? La Lega fa quadrato attorno al suo leader

UDINE - Levata di scudi in difesa del ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a processare Salvini per la vicenda della nave Diciotti (dovrà essere il Senato a esprimersi in merito), in tanti si stanno schierando dalla parte del vice premier esprimendogli solidarietà e supporto.

Il post di sostegno

Tra questi c'è anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che su Facebook ha voluto manifestare la sua vicinanza a Salvini. «Sosteniamo tutti Matteo Salvini con l’hashtag #SalviniNonMollare». Questo il messaggio postato sulla sua Pagina. Una presa di posizione già condivisa da centinaia di amministratori e militanti. Il popolo del Carroccio si schiera a difesa del suo comandante.