Controlli anti-droga nelle stazioni: 8 persone nei guai

UDINE – Stazione di Udine passata al setaccio da Polizia ferroviaria e Polizia giudiziaria con la collaborazione delle unità cinofile messe a disposizione dai comandi della Guardia di Finanza di Tarvisio e San Giorgio di Nogaro.

Nel complesso sono state rintracciate e fermate 17 di persone, 8 delle quali sono state trovate in possesso di vari quantitativi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, suddivisi in dosi. Una donna è stata trovata con addosso un coltello ‘a scatto’ con una lama di 20 centimetri, e per questo è stata denunciata. Due italiani di 18 e 36 anni sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati con droga e 500 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Altre 6 persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.

Le attività di indagine proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di limitare il fenomeno dello spaccio.