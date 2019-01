L'Udinese in trasferta a Genova con l'incognita Lasagna

UDINE - «L'unico intoppo, per la gara di domenica, sono le condizioni di Lasagna». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Davide Nicola facendo il punto della situazione della sua squadra in vista della gara in casa della Sampdoria, sabato 26 gennaio alle 18.

«Non si è allenato in settimana», ha spiegato il tecnico dei bianconeri. «Cerchiamo di recuperarlo per avere a disposizione almeno un'ulteriore carta. Non sta bene ma è importante aver raccolto la sua disponibilità». In campo sabato partirà dal primo minuto «chi darà più garanzie».

Intanto nella rifinitura di venerdì mattina è arrivato alla corte di Nicola anche il difensore francese ex Bologna Sebastien De Maio, ultimo innesto in ordine di tempo nelle fila bianconere nel mercato di gennaio. «È un giocatore non giovane, che ha già esperienza del campionato italiano. Il suo arrivo - ha concluso Nicola - è importante perché in difesa avevamo solo tre giocatori, con Wagus infortunato da fine dicembre. Se perdevi un giocatore poteva essere un problema».