Tampona un'auto facendola finire nel fosso: caccia al pirata della strada

PRADAMANO – E’ stata violentemente tamponata da un’altra vettura, che oltre ad averla fatta finire nel fossato non si è fermata a prestare soccorso. E’ accaduto venerdì sera lungo la strada regionale 56, a Pradamano, verso le 20.45. L’incidente ha coinvolto una 21enne di Mortegliano a bordo di una Volkswagen Passat station wagon.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale, la sua auto aveva appena superato il supermercato Bennet dirigendosi verso piazzale dell’Innovazione Tecnologica, quando è stata urtata da un’altra vettura. Tutto è accaduto in pochi attimi e la Passat della 21enne è finita nel fossato. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma è stata costretta a ricorrere alle cure del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, che l’ha trasportata in ospedale. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

La Polizia locale ora cerca testimoni, invitando chiunque avesse visto qualcosa a telefonare al numero 0432-1272321.