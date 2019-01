Principio d'infarto dopo una sciata: 55enne carnico salvato dal 118

FORNI DI SOPRA – Un cinquantacinquenne carnico è stato salvato dal personale del 118, che è riuscito a intervenire in tempo durante un attacco cardiaco. Il fatto, come riporta il Messaggero Veneto, è avvenuto nella zona di Forni di Sopra. L’uomo, dopo aver sciato, ha cominciato ad avvertire dei dolori al torace e a una spalla. Ha immediatamente chiamato il 112 e si è messo in auto, insieme alla sorella, diretto all’ospedale di Tolmezzo.

Per sua fortuna, dopo circa un quarto d’ora, è stato intercettato, a Forni di Sotto, da un’ambulanza, con il personale medico che è riuscito a intervenire appena in tempo utilizzando il defibrillatore. Accompagnato prima all’ospedale di Tolmezzo, il 55enne è stato quindi ricoverato al Santa Maria della Misericordia.