UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 27 gennaio, prevede, di mattina, cielo variabile con gelate in pianura. In giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio-sera saranno probabili precipitazioni, deboli e sparse ad ovest, moderate e più diffuse ad est.

Neve sulla zona montana inizialmente a fondovalle, nella notte in locale rialzo a 700 metri sulle Prealpi. Sulla costa soffierà vento da sud moderato.