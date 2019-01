Doppio intervento del Cnsas: recuperate due persone ferite

PAULARO - Risolti i due interventi in corso nel pomeriggio di domenica in comune di Paularo e sul Monte Matajur, a cui hanno preso parte le stazioni di Forni Avoltri e Udine-Gemona del Soccorso Alpino e Speleologico Fvg.

L'uomo infortunatosi a quota 1500 metri nei pressi di malga Valbertat Alta, in comune di Paularo, un trentacinquenne di Meduno - A.B. le sue iniziali, si è procurato una ferita da taglio al ginocchio a causa della perdita di uno sci, sganciatosi dall'attacco. Lo sciatore, che cadendo ha impattato con il ginocchio su una roccia non riuscendo più a proseguire, è stato recuperato dall'elisoccorso appena in tempo, prima che la quota delle nubi si abbassasse chiudendo del tutto la visibilità, poco prima delle 16. La persona che era assieme a lui, anch'essa con gli sci, è stata raggiunta a casera Ramaz dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e condotta in sicurezza a valle con l'automezzo del Cnsas. L'intervento è stato eseguito a regola d'arte in tempi molto brevi.

Nel secondo intervento sul Matajur a rimanere ferita è stata una donna di Udine, E. R. del 1961. La donna è scivolata in discesa, procurandosi una sospetta frattura al malleolo, sulla strada nel tratto compreso tra il rifugio Pelizzo e Montemaggiore, sulla quale era presente un po' di neve ghiacciata. I tecnici del Soccorso Alpino erano sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza, in appoggio alle operazioni per eventuali difficoltà legate alla percorribilità della strada con gli automezzi.