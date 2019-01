Fondi europei: raggiunti e superati i target di spesa. Ora arriverà il bonus

UDINE - «Con oltre 49 milioni di euro certificati alla Commissione europea, la Regione Friuli Venezia Giulia ha raggiunto e largamente superato di circa 14 milioni di euro gli obiettivi di spesa previsti dal programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020 che, per il 2018, erano fissati a 36,4 milioni di euro». A fare il punto sullo stato di avanzamento del programma operativo regionale, mirato agli investimenti a favore della crescita economica e dell'occupazione, è stato l'assessore alle Attività produttive e al Turismo del Fvg, Sergio Emidio Bini nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Regione a Udine. «Si tratta di risultati niente affatto scontati - ha indicato Bini -, frutto di un'attenta programmazione e gestione delle risorse ma anche di uno straordinario impegno concentrato, in particolare, negli ultimi mesi dell'anno, volto a controllare e certificare la spesa sostenuta dai beneficiari».

In Fvg arriveranno 6 milioni aggiuntivo come bonus

«La spesa certificata all'Ue - ha spiegato l'assessore - corrisponde alle richieste di rimborso delle spese sostenute ed è un momento molto importante perché le risorse non certificate alla Commissione europea entro i termini prestabiliti sono soggette a disimpegno automatico, cioè alla riduzione del finanziamento comunitario e del corrispondente cofinanziamento nazionale del programma in base alla 'regola N+3': se entro tre anni dall'impegno di spesa indicato dalla Regione o dal ministero che gestisce fondi strutturali non è stata presentata la domanda di pagamento alla Ue, Bruxelles 'cancella' automaticamente la relativa quota di finanziamento. Non solo risulta ampiamente garantita e superata la spesa minima da certificare al 31 dicembre 2018 - ha precisato l'esponente della Giunta Fedriga - ma anche grazie al raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati riusciremo certamente a ottenere l'assegnazione della riserva di performance; un importante budget supplementare che andrà a rafforzare gli interventi previsti in ciascuna Priorità del Programma, pari al 6% della dotazione finanziaria».

3 progetti al via nel 2019

Più nello specifico l'assessore ricorda che le risorse finanziarie pubbliche del programma ammontano a 230,78 milioni di euro, a cui si aggiungono risorse regionali pari a 85,69 milioni. A fine dicembre 2018, dei 52 bandi/inviti previsti per l'intero programma, ne sono stati pubblicati 49, con l'attivazione di 292,2 milioni, pari ad oltre il 126% delle risorse del programma. Tre bandi saranno emanati nel corso del 2019: per la selezione del gestore di un fondo di Venture Capital rivolto alle start up, per le imprese dei comparti hightech e biohightech nel territorio del comune di Trieste e per l'Hub di Pordenone. Sulle 49 procedure attivate sono state presentate 3.837 proposte progettuali, di cui 1.771 finanziate, con una assegnazione di contributo pubblico pari a 256,2 mln, pari al 111,2% delle risorse del Programma. «Numeri che dimostrano l'interesse delle imprese» chiarisce l'assessore ricordando i 210 voucher tecnologici, i 109 progetti di innovazione, i 41 progetti di investimento per l'industrializzazione dei risultati di ricerca e sviluppo e i 439 progetti di ricerca e sviluppo. Sono state finanziate, inoltre, 743 operazioni volte a sostenere la competitività delle piccole e medie imprese, con un contributo pubblico pari a 72,5 milioni di euro. Gli interventi finanziati per incrementare l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, conclusi e in corso, sono 45 e hanno consentito di intervenire su una superficie 'calpestabile' pari a 23.381,76 mq, ben oltre il target intermedio inizialmente previsto.