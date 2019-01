Raccolta differenziata: Fontanini e la giunta studiano il 'modello Treviso'

UDINE - Lunedì pomeriggio il sindaco di Udine Pietro Fontanini, a capo di una delegazione formata dagli assessori Francesca Laudicina, Silvana Olivotto e Alessandro Ciani e dai consiglieri Marcello Mazza e Giovanni Govetto, è stato ospite a Treviso del sindaco Mario Conte. Oggetto dell’incontro, la raccolta differenziata porta a porta, già attiva con buoni risultati nella città veneta e che anche l’amministrazione di Udine vorrebbe adottare.

I vantaggi per i cittadini

«Il sindaco Conte, i suoi assessori e un funzionario della Contarina SpA, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Treviso, ci hanno illustrato gli indubbi vantaggi, in termini di efficienza e di risparmio per i cittadini, del metodo della differenziata spinta ma anche gli aspetti ancora da perfezionare», ha dichiarato il sindaco Fontanini.

Gli obiettivi di Fontanini

«Ogni progetto - ha aggiunto il primo cittadino - deve essere rodato e adattato alla realtà alla quale lo si vuole applicare. Treviso è una realtà simile, per molti aspetti, a partire dalla dimensione, a quella udinese ma ora è necessario capire, assieme ai responsabili della Net, quale sia il modo migliore per avviare il progetto nella nostra città, tenendo sempre presente l’obiettivo vero, che è quello di offrire al cittadino, a fronte di una maggiore attenzione alle proprie abitudini, non solo un servizio più efficiente ma anche un risparmio concreto», ha concluso Fontanini.