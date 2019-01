Incendio nel sottotetto di un'abitazione: intervengono i Vigili del Fuoco

CIVIDALE – Un incendio è divampato, attorno alle 18 di lunedì 28 gennaio, nel sottotetto di un'abitazione di Cividale del Friuli, in via Duca degli Abruzzi.

Le fiamme hanno avvolto la soffitta dell'immobile e fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, e saranno i Vigili del Fuoco giunti sul posto ad accertarle.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Cividale che hanno dovuto chiudere al traffico una parte della via per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza.