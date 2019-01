Tentano di rubare un sottovaso e si schiantano con l'auto: due denunciate

OSOPPO - I carabinieri della stazione di Osoppo hanno deferito in stato di libertà per i reati di tentato furto aggravato in abitazione in concorso e danneggiamento, una 46enne e una 43enne, entrambe della provincia friulana.

Le due donne, in concorso fra loro, hanno tentato di asportare un portavaso in ferro battuto dalle pertinenze di un’abitazione. Mentre cercavano di allontanarsi a bordo della vettura condotta da una delle due, sono finite contro la recinzione perimetrale della casa, causando danni per un valore di circa 2.000 euro.

Con l’arrivo sul posto dei carabinieri, la refurtiva è stata restituita al proprietario e le due donne sono state denunciate.