RODEANO - Scontro frontale, nel pomeriggio di martedì 29 gennaio, in via Friuli, a Rodeano. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due vetture, una Fiat Punto e una Bmw. Ferite le due persone che si trovavano alla guida, fortunatamente non maniera non grave.

Sul posto, oltre al personale del 118, che ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti trasportandoli all'ospedale di San Daniele, sono accorsi i carabinieri e i Vigili del Fuoco di Udine.