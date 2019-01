'L'Arte di Educare': a Bertiolo una conferenza dedicata a genitori e insegnanti

BERTIOLO - Il primo febbraio, dalle 20 alle 21.30, alla sala consiliare del Comune di Bertiolo, in viale Rimembranze 1, è in programma una conferenza, intitolata 'L'Arte di Educare', condotta dalla dottoressa Simonetta Nenz. L'appuntamento mira a fornire alcuni spunti su «come trasformare le difficoltà educative in progetti entusiasmanti di crescita». Il tutto attraverso «un modello innovativo».

LA CONFERENZA - La conferenza (che gode del patrocinio del Comune di Bertiolo) permetterà di capire che la conoscenza e lo sviluppo delle abilità personali e di relazione sono la via elettiva per realizzare relazioni educative di altissima qualità. Come un terreno fertile nutre e sostiene lo sviluppo del seme affinché diventi una pianta rigogliosa, così le abilità umane sono il terreno indispensabile perché il bambino (o l'alunno) sviluppi le sue doti e le sue potenzialità per crescere adulto sano, emancipato, in grado di emergere nella vita con la sua autentica espressione.

