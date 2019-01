Controlli straordinari alla Cavarzerani: trovata droga

UDINE - Ventidue grammi di hashish sono stati trovati nell’ex caserma Cavarzerani durante un servizio straordinario di controllo. Gli agenti hanno perlustrato la sede dove sono ospitati 330 cittadini stranieri. I 5 involucri di stupefacente, rinvenuti nelle aree verdi comuni della struttura, sono stati sequestrati con la denuncia che è scattata a carico di ignoti. Il servizio, disposto dal Questore di Udine, Claudio Cracovia, è stato svolto, oltre che con il personale della Polizia di Stato, anche con la collaborazione dei contingenti dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale e ha portato alle verifiche su 230 persone e 14 veicoli, in pattugliamenti che si sono allargati anche nell’ambito cittadino, soprattutto nelle zone più critiche.

Nella zona di Borgo Stazione sono stati sequestrati 4 grammi di marijuana in possesso di un soggetto italiano, che poi è stato segnalato all’autorità amministrativa, mentre un altro cittadino italiano è stato denunciato per essere stato sorpreso nel capoluogo friulano, nonostante avesse un divieto di ritorno nel comune di Udine. L’alto impatto dei controlli organizzati dalla Questura di Udine, oltre ad agevolare la repressione delle situazioni illecite, offre uno strumento efficace per dissuadere il proliferarsi della criminalità diffusa e soddisfa le richieste di controllo provenienti dalla cittadinanza.